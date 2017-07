Řidiči obou vozů a také obě spolujezdkyně českého řidiče utrpěli vážná zranění. Čecha a jednu z jeho spolujezdkyň museli z auta vystříhat hasiči s pomocí hydraulických nůžek. Na kliniku v korutanském Klagenfurtu je následně přepravil vrtulník.

Druhou zraněnou Češku převezla záchranka do nemocnice ve městě Spittal an der Drau, odkud pak letecky byla přepravena do Klagenfurtu. Ital se z těžkých zranění zotavuje v tyrolském Lienzi.