„Operace na ranveji na Gatwicku byly zastaveny mezi 18:10 a 18:19 BST (19:10 až 19:19 SELČ) a znovu od 18:36 do 18:41, což vedlo k tomu, že malé množství letadel muselo kroužit anebo být odkloněno,“ uvedlo letiště v prohlášení. Společnost EasyJet sdělila BBC, že zdržení postihlo čtyři její spoje, jeden musel být odkloněn. British Airways uvedly, že jedno letadlo muselo letět do Bournemouthu.

Podle cestujících byl stroj odkloněn už během letu a zamířil jinam. „Měli jsme přistát o patnáct minut dříve,“ řekl Niamh Salter, který letěl z Valencie a pokračoval: „Ale skončilo to kroužením nad jižním pobřežím. Náš pokus o přistání v Gatwicku byl přerušen, když se dron opět objevil. To nám řekli, že spoj byl odkloněn do Bournemouthu.

Mluvčí společnosti EasyJet sdělila, že tři spoje mohly pokračovat, zatímco, čtvrtý byl odkloněn.

„Přelétali jsme přes kanál a začalo se kroužit,“ řekl BBC cestující Craig Jenkins letící se společností EasyJet z Neapole. „Stroj udělal čtyři nebo pět okruhů, pak zamířil dál k východu, ještě než kapitán řekl, že jsme přistáli v Stanstedu. Napřed řekli, že Gatwick byl uzavřen kvůli incidentu. Později upřesnili, že to bylo kvůli dronu.“

Sussexská policie případ vyšetřuje. Lety dronů u letišť jsou přísně zakázány a trestají se.