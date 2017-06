Zástupci BKA hovořili v poslední době v této souvislosti s několika poslanci, včetně těch zodpovědných za otázky vnitřní bezpečnosti, zahraniční nebo obranné politiky. Rozhovory potvrdila i mluvčí Spolkového kriminálního úřadu, který je za bezpečnost poslanců zodpovědný. „Možné aktivity zahraničních tajných služeb zde byly také tématem (rozhovorů),” podotkla.

Aktivity turecké tajné služby v Německu jsou podle zdejších úřadů široké. Turecká tajná služba podle nich špehuje přinejmenším stovky lidí, které považuje za příznivce duchovního Fethullaha Gülena, jenž stál podle Ankary za loňským za pokusem části armády o puč. Dokonce o pomoc se sledováním požádala i německou zpravodajskou službu BND.

Ta ale udělala pravý opak a z obavy o bezpečnost dotčených osob je nechala varovat před sledováním. Tito lidé by podle BND měli dobře zvážit jakoukoliv cestu do Turecka nebo i jen vstup do prostor některého z tureckých konzulátů a zastupitelství v Německu.

Do sledování údajných odpůrců režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Německu jsou navíc podle všeho zapojeni i členové a duchovní organizace Ditib, která zastřešuje kulturní a náboženské spolky německých muslimů tureckého původu. [celá zpráva]