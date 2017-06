Vrtulníky byly přepraveny ze Spojených států lodí do Německa. Odtud už doletěly na Slovensko. V USA byly vycvičeny zatím čtyři slovenské posádky na nové stroje a výcvik dalších nadále probíhá. Mluvčí ministerstva obrany Danka Capáková potvrdila, že do konce roku 2017 by mělo být připraveno šest posádek.

První americký vrtulník UH-60M Black Hawk, který převzala slovenská armáda.

FOTO: Ministerstvo obrany SR

Součástí kontraktu je dodávka pozemního vybavení a náhradních dílů pro devět vrtulníků. Nové vrtulníky budou dislokované na letišti v Prešově.

Po prvních dvou přiletí na Slovensko další dva vrtulníky v příštím roce a pět kusů v roce 2019. Americké stroje nahradí ruské vrtulníky Mi-17. Slovensko zaplatí za nové vrtulníky 261 milionů dolarů (přes šest miliard korun) ve splátkách do roku 2024.

Slovenská armáda přebírá jeden z prvních dvou amerických vrtulníků UH-60M Black Hawk.

FOTO: Ministerstvo obrany SR