Mezi obžalovanými je Afghánec, Bulhar libanonského původu a ostatní jsou občany Bulharska.

Soud začal za značného zájmu maďarských i zahraničních médií. Tlumočení do bulharštiny a do jazyka paštu průběh značně prodlužuje. Obviněný Afghánec si na začátku stěžoval, že tlumočníkovi do jazyka paštu nerozumí. Soudce mu řekl, že tlumočník má na tento jazyk platnou tlumočnickou zkoušku.

Soud s pašeráky migrantů

FOTO: MTI

Mluvčí soudu ve městě Kecskemét Anett Petróczyová agentuře MTI řekla, že v procesu bude vyslechnuto 284 svědků a 15 expertů. „Rozsudek by mohl být vynesen koncem roku,“ dodala Petróczyová.

Spis má 52 tisíc stran



Mluvčí prokuratury Gábor Schmidt upřesnil, že spis má 52 tisíc stránek, vyšetřovatelé zabezpečili 1500 videozáběrů a zadrželi 16 automobilů, které pašeráci lidí používali k převozu migrantů a při organizaci pašeráckých akcí.

Prokurátor László Nánási ještě před zahájením procesu řekl, že převaděčská síť za svého působení propašovala od maďarsko-srbských hranic do západní Evropy asi 1200 lidí a vydělala statisíce eur.

Vyšetřovatelé u nákladního auta, ve kterém byly ostatky desítek uprchlíků.

FOTO: Heinz Peter Bader, Reuters

V srpnu 2015 převáželi skupinu migrantů v chladírenském voze bez dostatečného přísunu vzduchu. Jednasedmdesát osob, převážně Syřanů, Iráčanů a Afghánců, se udusilo. Vůz našla rakouská policie 27. srpna 2015 odstavený na dálnici A4 u obce Parndorf. Vyšetřování převzaly maďarské úřady, protože pitvy prokázaly, že uprchlíci zemřeli ještě na maďarském území.

Stejná pašerácká skupina chtěla v podobném chladírenském voze převést i dalších 67 migrantů. Těm se naštěstí podařilo vykopnout dveře a zachránit se.