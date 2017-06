Italské ministerstvo vnitra uvedlo, že letos bylo na moři zachráněno 71 tisíc migrantů, což je o 26 procent více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2016.

Při pokusu přeplout moře letos zahynulo už asi 2000 lidí, z toho 130 zemřelo o uplynulém víkendu při třech různých incidentech, uvedla v úterý uprchlická agentura OSN.

Hromadný příliv migrantů z Afriky do Itálie nastal poté, co EU loni uzavřela dohodu s Tureckem. Díky ní se téměř zastavilo proudění lidí prchajících do Evropy přes Turecko a Řecko z Blízkého východu. Migrace bude jedním z témat summitu EU, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek.

Stále větší tlak na V4

Tlak na země Visegrádské čtyřky kvůli nenaplňování kvalifikovanou většinou Evropské unie schválených kvót na přerozdělování migrantů sílí. Další Evropským politikem, který se do Česka, Slovenska, Polska a Maďarska opřel, je italský premiér Paolo Gentiloni.

Nový italský premiér Paolo Gentiloni

FOTO: Remo Casilli, Reuters

"Je mi líto, že ne všichni, včetně Evropy, prokázali stejnou ochotu přijímat lidi. Otázka uprchlíků přesahuje národní hranice a týká se celé EU. Je také globálním fenoménem," uvedl podle agentury Reuters Gentiloni u příležitosti úterního Světového dne uprchlíků. Konkrétní země ale nejmenoval.

Evropská komise vůči zemím V4, které odmítají přijímat uprchlíky z Řecka a Itálie zahájila minulý týden řízení, jež může vést až k finančním sankcím. Německá kancléřka Angela Merkelová se nechala slyšet, že s postupem Komise souhlasí a v podobném duchu se čím dál častěji vyjadřují i další politici Evropské unie.