Děti volaly o pomoc a my věděli, že je nezachráníme. Hasiči popisují londýnský požár

Požár londýnského bytového domu, během něhož tento týden zahynulo nejméně 58 lidí, výrazně zasáhl i do života hasičů. Do konce života žádný z nich nezapomene na volání dětí o pomoc a to, že mnohé neměli šanci zachránit. Mnozí se museli ve vteřině rozhodnout, komu pomohou hned a kdo může počkat. Druhé pokusy o pomoc ale překazily bleskově se šířící plameny.