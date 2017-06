Požár domu Grenfell Tower na pomezí čtvrtí White City a Kensington byl nahlášen v 01:16 hodin místního času (02:16 SELČ) a důvody jeho vzniku nejsou v tuto chvíli známy. V domě je 120 bytů a hasiči se celou noc horečnatě snažili evakuovat jeho obyvatele.

Ven vyvedli neupřesněný počet lidí. Záchranáři oznámili, že mnoho z nich mělo „různá zranění“.

Server listu Dail Mail s odkazem na svědky uvedl, že lidé v panice křičeli o pomoc, skákali z oken a splétali si prostěradla ve snaze dostat se na zem vlastními silami.

Dům začal hořet hodinu po půlnoci.

FOTO: Toby Melville, Reuters

V domě je 120 bytů.

FOTO: Toby Melville, Reuters

FOTO: Toby Melville, Reuters

Budova shořela prakticky celá.

Úřady hlásí, že evakuace pokračuje. Podle hlášení zpravodaje BBC z místa za rozbřesku však plameny zuřily od desátého patra po střechu a panují obavy, že se celá budova zřítí. „Viděli jsme z domu odpadávat kusy, slyšeli jsme exploze a praskání skla. Policie rozšiřuje kordony a nutí lidi jít dál kvůli obavám, že by se dům mohl zřítit,“ vylíčil.

Podle Daily Mailu se požár rozšířil od druhého patra. Na záběrech pořízených už za ranního světla je vidět celý dům zahalený hustým, tmavým kouřem, plameny bylo vidět jen v některých horních patrech.

FOTO: Toby Melville, Reuters

Budovu ráno halil hustý dým.

FOTO: ČTK/AP

„Prohořelo to celé až na jádro. Vypadá to moc zle. Nikdy jsem něco takového neviděl, je to obrovský požár. Celá budova se propadá,“ řekl BBC další svědek.

„Jsem sto metrů od požáru a jsem celý od popela, tak je zlé to je,“ potvrdil pracovník televize Channel 4 George Clarke. „Viděl jsem někoho v horním patře, kdo se očividně nemůže dostat ven, blikat baterkou,“ dodal.

FOTO: ČTK/AP

Budova prakticky celá shořela.

FOTO: ČTK/AP

Dům byl postaven v 70. letech minulého století. Zástupce městské rady Kensingtonu a Chelsea televizi SkyNews potvrdil, že před pár lety prošel velkou a nákladnou rekonstrukcí. V budově bydlely stovky lidí, ale zatím není jasné, kolik se jich v noci nacházelo uvnitř. Úřady se podle něj nyní snaží všechny dostat do bezpečí a postarat se o ně, zlikvidovat požár a zajistit budovu.