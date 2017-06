O 19. červnu jako o termínu zahájení brexitových jednání se dlouhodobě hovořilo.

Vzhledem k neúspěchu britské Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové v parlamentních volbách, které sice vyhrála, ale přišla o většinu v Dolní sněmovně, se spekulovalo o možném odkladu.[celá zpráva]

V rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC ale Davis řekl, že unijní představitelé dali jasně na vědomí, že kontrola nad přistěhovalectvím, o kterou Británie usiluje, není slučitelná se členstvím ve společném unijním trhu. Ministr proto zdůraznil, že Londýn musí mít již na začátku vyjednávání na paměti, že se odluka může uskutečnit i bez konečné dohody.

„Pokud vstoupíte do jednání bez možnosti ho opustit, pak dojednáte chabý výsledek,” řekl Davis s tím, že ale vznik ujednání očekává. „(Unijní státy) mají vlastní zájmy, proto je důležité mít možnost odejít, pokud by na to přišlo, což si ale nemyslím, že by se stalo,” dodal.

Upřesnil také, že on osobně se bude účastnit diskusí o podrobnostech odluky, zatímco Mayová se chce během jednání s unijními vůdci věnovat klíčovým záležitostem.