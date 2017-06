Pařížanka žaluje Francii kvůli znečištěnému ovzduší

Šestapadesátiletá učitelka jógy žaluje francouzský stát za to, že neochránil její zdraví před dopady znečištěného ovzduší. Clotilde Nonnezová žijící v metropoli Paříži 30 let tvrdí, že ji najednou sužují problémy, jakými nikdy netrpěla, a dává to do souvislosti s rekordním znečištěním z poslední doby.