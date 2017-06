Italští zpravodajci podle Corriere della Sera Brity před Zaghbou varovali. Informovali je, že ho v roce 2016 chytili při snaze odcestovat do Istanbulu, odkud měl namířeno do Sýrie. Na zádech měl batoh a v ruce jednosměrnou letenku. Matce prý řekl, že je na cestě do Říma.

V Zaghbově mobilu se údajně našly obrázky s islámskou náboženskou tematikou, nic kromě plánované cesty do Sýrie však nenasvědčovalo tomu, že by měl muž v plánu teroristický útok.

Identitu dvou Zaghbaových kompliců zveřejnili britští vyšetřovatelé už v pondělí.

Prvním jmenovaným byl sedmadvacetiletý Khuram Butt. Byl ženatý a měl jedno nebo víc dětí. Posledních několik let žil v Barkingu ve východním Londýně. Narodil se v Pákistánu, měl ale britské občanství.

Scotland Yard o Buttovi věděl, zpravodajci z MI5 ale neměli k dispozici žádné indicie, že by chystal teroristický útok, napsala BBC.

Druhému jmenovanému bylo třicet let a policie ho identifikovala jako Rachida Redouaneho, který rovněž bydlel v Barkingu. Podle vyšetřovatelů byl marocko-libyjského původu.

Dva teroristé ze tří, kteří útočili v Londýně. Khuram Shazad Butt (vlevo) a Rachid Redouane.

FOTO: Metropolitan Police, ČTK/AP

Než policie všechny tři teroristy zlikvidovala, stačili povraždit sedm lidí a osmačtyřicet dalších zranit. Nejprve ve vypůjčené dodávce najížděli do lidí na London Bridge a pak vystoupili a na nedalekém Borough Marketu začali bezhlavě bodat do lidí kolem sebe. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Ranění na mostě krátce po útoku

Televize Sky News v pondělí večer uvedla, že všech 12 lidí, které v neděli policie zadržela v souvislosti s londýnským útokem, bylo propuštěno bez toho, že by vůči nim bylo vzneseno obvinění.

V nemocnici zůstává 36 lidí, stav 18 z nich je kritický, a tak není vyloučeno, že počet obětí na životech ještě poroste. Celé Spojené království v úterý uctilo památku obětí víkendového teroristického činu v Londýně minutou ticha.

