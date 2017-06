Oba páry se svými osmi dětmi odcestovaly do Sýrie v prosinci 2014. Nejmladšímu z nich, holčičce, byly tehdy tři roky. Rodiny žily u radikálních islamistů a dětem skončilo jejich bezstarostné dětství. Musely sledovat videa islamistů s nejrůznějším násilím. Chlapec, kterému ještě nebylo ani osm let, musel být přítomen popravě na náměstí v Rakce. U sebe musel nosit pistoli a ruční granát „pro případ nouze“.

Během soudního jednání se pouštěly nahrávky, na nichž děti popisovaly vyšetřovatelům své běžné dny. Líčily, jak se musely dívat na videa, kde se „porážejí beránci a zabíjejí lidé“. Podrobně popisovaly typy zbraní a bomb v automobilech.

„Ne, to není pravda, vše je vytrženo z kontextu,“ tvrdil jeden z rodičů. Popíral, že by se stal členem radikální organizace. Na území Islámského státu se chtěli zdržet podle svých slov jen pár dní, nakonec tam zůstali až do loňského dubna. Potom odjeli do Turecka, tamější úřady je ale zadržely a předaly rakouským orgánům. Děti okamžitě putovaly do pěstounské péče.

Ačkoliv se dospělí hlásili k radikálnímu islámu, kdy víra podmiňovala i jejich image – muži nosili dlouhý vous a ženy se zahalovaly –, před soudem se objevili hladce oholení, ostříhaní a ženy s rozpuštěnými vlasy. Ženy se hájily slovy, že musely dělat to, co poručil manžel. „Jsem nevinná, musela jsem dělat to, co řekl můj muž,“ uvedla jedna z nich. Muži zase tvrdili, že byli uvedeni v omyl, protože jim v mešitě v Grazu tvrdili, že v Sýrii existuje místo, kde lze žít ve stoprocentním souladu s islámem.

Státní zástupce ovšem pro oba rodičovské páry požadoval co nejpřísnější tresty, protože své děti vystavily vlivu islámského radikalismu a „vymývání mozků“. Podle jeho slov to jsou nelítostní, lhostejní lidé, kteří se snaží zachránit si svou kůži a snaží se sami sebe vylíčit jako oběti.

Tři obdrželi nejvyšší tresty, a to 10 let vězení, jeden vyfasoval devět let vězení. Soudce přísné tresty odůvodnil slovy, že „Rakousko nebude něco podobného akceptovat“. Verdikt ještě nenabyl právní moci, odsouzení se navíc chtějí odvolat.