„Lidé, právníci a soudy tomu mohou říkat, jak chtějí, já tomu ale říkám tak, jak je třeba, a tak, jak to je, ZÁKAZ CESTOVÁNÍ," napsal Trump v prvním ze série příspěvků, které zveřejnil krátce po víkendovém teroristickém útoku v Londýně, kde tři atentátníci zabili celkem sedm lidí.

Jejich identitu britští policisté podle ostrovních médií znají, zatím ji ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování zveřejňovat nebudou.

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Americké ministerstvo spravedlnosti se v pátek obrátilo na nejvyšší soud s žádostí, aby povolil platnost dekretu, kterou dříve zablokovaly soudy nižší instance. Podle Trumpa ale mělo požadovat povolení původního zákazu, a nikoliv jeho druhé, „zředěné, politicky korektní verze”.

„Musíme být chytří, pozorní a tvrdí. Potřebujeme, aby nám soudy vrátily naše práva. Potřebujeme zákaz cestování jako přidanou úroveň ochrany!“ napsal také Trump na Twitteru.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Trumpův březnový výnos zakazuje na dobu 90 dnů vstup do USA obyvatelům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie a pozastavuje program přijímání uprchlíků.

Na rozdíl od první verze, vydané krátce po jeho lednovém nástupu do úřadu, která byla podle expertů velmi nepřipravená a plná chyb, se nevztahuje na Irák a nezahrnuje ani majitele již platných víz. Oba dekrety postupně zneplatnily soudy nižší instance.

Trump se na Twitteru pozastavil také nad tím, že starosta Londýna Sadiq Khan po sobotním útoku islamistických teroristů vyzývá ke klidu. „Nejméně 7 mrtvých a 48 zraněných a starosta Londýna tvrdí, že není důvod k panice!“ reagoval americký prezident.