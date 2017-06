Koncert zahájil Marcus Mumford z kapely Mumford and Sons výzvou "Nebojme se".

Po skupině Take That přišel na pódiu Robbie Williams a zpíval pozměněná slova své písně Strong. "Manchester we’re strong, we’re strong. We’re still singing our songs, our songs, our songs (Manchestere, jsme silní, jsme silní. Stále zpíváme své písně)," zpíval za pomoci diváků rodák z Manchesteru.

Návštěvníci koncertu v Manchesteru s letáčky s nápisem Stojíme společně

FOTO: Dave Hogan, ČTK/AP

"WHERE'S THE LOVE?" THE LOVE IS RIGHT THERE #OneLoveManchester pic.twitter.com/sh8s0WM7b6 — Justin Bieber (@WeHonourJustin) 4. června 2017

Mezi účinkujícími nechyběly kapely zvučných jmen jako Black Eyed Peas, Coldplay či zpěváci jako Katy Perry nebo Justin Bieber. Většina umělců se obracela na diváky proslovy namířenými proti násilí a opakovaně vyjadřovala soustrast. Jejich vystoupení se navíc navzájem prolínala, často zpívali či hráli spolu, což mělo představovat jejich svornou oddanost prospěšné věci.

Koncert v Manchesteru

FOTO: Pool, Reuters

Na manchesterském kriketovém hřišti Old Trafford, kde se koncert konal, byla velká bezpečnostní opatření. "Přijeli policisté z celé země, ozbrojení policisté jsou na křižovatkách a u bran," uvedl Colin Paterson z BBC. Lidé se podle něj scházeli už od devíti hodin britského času (10 SELČ).

Ozbrojený policista dohlíží na příchod návštěvníků na koncert v Manchesteru.

FOTO: Phil Noble, Reuters

Koncert pro 60 000 diváků byl vyprodán za 20 minut.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Panika po výbuchu na koncertu Ariany Grande v Manchesteru. Záběry z 22. května

Pořadatelé podle manažera Scootera Brauna po útocích v Londýně i Manchesteru cítili odpovědnost uctít oběti, zraněné a všechny, kterých se útoky nějak dotkly.

Výtěžek z akce půjde na konto organizace, která pomáhá pozůstalým po obětech útoku a zraněným, z nichž řada stále zůstává v nemocnici.

Salman Abedi se odpálil v pondělí 22. května v noci v Manchesterské aréně po koncertě Ariany Grande, který navštívilo 18 tisíc převážně mladých lidí. Zabil 22 z nich, včetně osmileté dívky, a desítky dalších zranil. [celá zpráva]