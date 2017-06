„Podíváme se na to a prověříme to,“ uvedla pro Ukrajinskou pravdu mluvčí SBU Elena Hytlanská. Sama nemůže uvést, čeho se měli novináři přesně dopustit, to musejí podle ní zjistit experti SBU. Zmínila ale, že zveřejnění pořadu omezilo schopnost SBU vykonávat činnost.

„V programu byli i zaměstnanci, kteří nyní bohužel nemohou pracovat, protože byla zveřejněna jejich osobní data,” uvedla. Popřela, že by chtěla zabránit odvysílání programu, uvedla jen, že požadovala, aby nebylo vidět agentům do obličeje.

Varování hodinu a půl před vysíláním



Rádio Svoboda, které pořad připravuje spolu s Prvním kanálem ukrajinské televize, ale uvedlo: „Hodinu a půl před odvysíláním, kdy byl pořad hotový a nebylo technicky možné do něj zasáhnout, dostalo Rádio Svoboda dopis podepsaný šéfkou tiskového oddělení Elenou Hytljanskou s narážkou, že poneseme za odvysílání pořadu trestní odpovědnost.“

Pořad ale byl navzdory varování odvysílán s tím, že tajná služba o jeho obsahu věděla s dostatečným předstihem. „Informovali jsme SBU s týdenním předstihem, aby se vyjádřila. Místo toho jsme na poslední chvíli dostali výhružný dopis,“ uvedla programová šéfka Natalja Sedlecká.

Toyota registrovaná na nemajetnou hlídačku

Pořad upozorňoval na to, že mnozí zaměstnanci tajné služby mají auta v cenách v přepočtu od 750 000 tisíc do dvou miliónů korun, i když jejich příjem činí jen osm až třicet tisíc hřiven měsíčně (7200 až 27 000 korun). To podle tvůrců pořadu naznačuje hrozbu korupce.

Reportéři sledovali i pohyb vozidel, kdo jimi jezdí a na koho jsou registrována.

Například jeden z tajemníků Dmitro Bezzubenko jezdil automobilem VW Tuareg. Honda Accura, kterou zase pravidelně přijížděl pracovník SBU Vytalij Krysko, je registrovaná na okupovaném Krymu na Tetjanu Kryskovou. Toyota Land Cruiser, kterou zřejmě používá zástupce náčelníka kontrarozvědky, je registrovaná na 63letou hlídačku státní společnosti Ukrbodšljach s platem asi 6000 korun.