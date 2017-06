Řada vystupujících, včetně zástupkyně Evropské komise Cecilie Malmströmové, zopakovala, že v České republice není situace, která by se dala označit za systematické ohrožení demokratického uspořádání země. [celá zpráva]

Problematika se na program bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině května, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která šéf hnutí ANO posléze předal do svěřeneckého fondu. [celá zpráva]

Řada poslanců sice Babiše kritizovala a hovořila o zneužívání médií, ale často také poukazovali na to, že podle jejich názoru debata do europarlamentu nepatří, neboť je to vnitřní záležitost České republiky, kterou si ČR vyřeší sama.