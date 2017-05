Mayová vyhlásila předčasné volby právě proto, aby si upevnila mandát pro vyjednávání o brexitu. Už jeho spuštění totiž komplikovala opozice v parlamentu, k níž se připojila i řada konzervativců.

Zatímco po neočekávaném vyhlášení voleb v polovině dubna průzkumy naznačovaly, že by Mayová mohla vyhrát na celé čáře a možná překonat většinu i o 144 parlamentních křesel, což je výsledek, z něhož se kdysi těšila její konzervativní předchůdkyně v úřadu Margaret Thatcherová, následné průzkumy ukazovaly na setrvalý sestup.

Průzkum agentury ORB z neděle ukázal už jen šestiprocentní náskok toryů před labouristy. Ve středu anketa agentury YouGov, provedená na vzorku 50 tisíc respondentů, poprvé naznačila, že by Mayová mohla o většinu v parlamentu přijít.

Konzervativci nyní opírají svou většinou o 17 křesel, ale 21 by jich ztratili. Z průzkumu plyne, že by získali 310 parlamentních křesel oproti 331, které získali ve volbách před dvěma lety, když je vedl David Cameron.

Labouristé jsou naopak na vzestupu. Anketa ukázala, že by si mohli polepšit o 25 poslaneckých mandátů — ze současných 232 na 257.

Komplikace před brexitem



Mayová by potřebovala 326 poslanců, aby mohla vytvořit jednobarevnou vládu. Mohla by vytvořit i koaliční vládu — stejně jako David Cameron v roce 2010, který se spojil s Liberálními demokraty, protože mu chybělo 20 křesel do většiny — už pouhá vyjednávání o koalici by ale zpozdila začátek jednání o brexitu avizovaný na 19. června, tedy jedenáct dní po volbách, a nepochybně by zkomplikovala i samotná jednání.

Agentura YouGov přiznává, že její model skýtá možnost velké statistické odchylky. Na druhou stranu, šéf YouGov Stephan Shakespeare řekl listu The Times, že když ho loni testovali před referendem o budoucnosti Británie v EU, tak model předpovídal, že Britové zvolí odchod z Unie, na rozdíl od téměř všech ostatních průzkumů.

Britská libra ve středu po ohlášení výsledků ankety YouGov poklesla oproti dolaru o půl procentní bodu na 1,28 za dolar, upozornila agentura Reuters.