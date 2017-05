Manchesterská policie podle čtvrtečního sdělení BBC kvůli únikům ze strany amerických úřadů přestala Spojeným státům poskytovat informace z vyšetřování. Policie velkého Manchesteru doufá, že se brzy obnoví stávající stav, kdy budou proudit informace na obě strany, ale nyní je „rozzuřená”, uvedla BBC.

Nejprve americké stanice NBC a CBS s odvoláním na americké představitele zveřejnili jméno atentátníka Salema Abediho, i když ho britská policie chtěla nechat v tajnosti po 36 hodin, aby mohla zadržet jeho komplice.

Svou nespokojenost s únikem jména dala najevo britská ministryně vnitra Amber Ruddová, která dala jasně najevo, že by se to nemělo opakovat. Přesto přišel další únik. [celá zpráva]

Záběr batohu zveřejněný listem The New York Times

FOTO: Profimedia.cz

Ve středu zveřejnil list The New York Times fotografie z místa činu, kde je vidět kus modrého batohu Karimor, v němž mel atentátník nálož, šrouby, hřebíky a matice i údajný detonátor. Uvedl přitom, že shromážděné důkazy naznačují, že šlo o „mocnou nálož“ a ještě zmínil, že střepiny v ní byly rovnoměrně rozloženy a byla dobře zabalena. [celá zpráva]

„Tyto snímky, které unikly z amerického systému, vystrašily oběti, jejich rodiny i širokou veřejnost,“ sdělil BBC zdroj z britského kabinetu. „Toto téma bude britskými úřady zvednuto před jejich americkými protějšky při každé vhodné příležitosti.“

Záběr údajného detonátoru, který měl držet atentátník v levé ruce, zveřejněný listem The New York Times

FOTO: Profimedia.cz

Britská rada národních policejních náčelníků zdůraznila, že vysoce hodnotí vztahy s partnery na celém světě postavené na důvěře, ale hned dodala: „Jestliže je tato důvěra porušena, podkopává to tyto vztahy, podkopává to naše vyšetřování a důvěru obětí, svědků i jejich rodin.“

BREAKING: The BBC has learnt that police have stopped passing on information about #Manchester bombing to the US following leaks.