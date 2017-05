„V noci na dnešek Alexandr Vasilevič skonal,“ řekl Interfaxu představitel Ústředního akademického divadla Ruské armády, které ruský národní umělec Burdonskij několik let vedl. Nastudoval tam více než dvacet inscenací, mimo jiné Hru na klávesách duše gruzínské dramatičky Nino Charatišviliové žijící v Hamburku a Čechovova Platonova.

Herci si ho velmi vážili, ruská národní umělkyně Ljudmila Čursinová o něm řekla agentuře RIA Novosti: „Odešel člověk, který věděl o divadle vše. Byl to opravdový workoholik. Jeho zkoušky nebyly jen profesními úkoly, ale zamyšleními nad životem. Přivedl spoustu mladých herců, kteří ho zbožňovali. Odchod Burdonského je ohromná ztráta pro divadlo a pro mne osobně.“

Burdonskij se narodil v roce 1941 Vasiliji Stalinovi, který měl složitý vztah se svým otcem a ve čtyřiceti letech se tento bývalý generál letectva upil.

Stalina moc nevídal



Burdonskij řekl ruské televizi, že se s diktátorem do jeho smrti v roce 1953 skoro nepotkal. „Viděl jsem ho během přehlídek v květnu a v listopadu. Jen jednou jsem ho viděl zblízka - ležícího.“

Před dvěma lety podle BBC prohlásil, že by nikomu nepřál dětství, jaké měl on a že si musel změnit jméno.

O svém otci prohlásil, že to byla shakespearovská postava, ve které se mísila genialita s šílenstvím. I když mu v mládí oponoval, uvedl, že pak nahlédl Stalina jako velmi mocnou postavu 20. století bez ohledu na to, jaký to byl krutý tyran.

Loni v prosinci zemřel jiný Stalinův vnuk Jevgenij Džugašvili, který ale odkaz svého děda hájil do morku kosti. Jevgenij se narodil Stalinovu prvnímu synovi Jakovovi, jenž zemřel v německém zajetí. [celá zpráva]