„Polsko je vždy otevřené těm, kdo potřebují pomoci. Ale neumím si představit situaci, že by někdo byl přepraven do Polska násilím a byl nucen, aby v Polsku zůstal,” prohlásil Duda. Vysvětlil, proč je proti: „Když slyším o nějakém vynuceném přivážení lidí do Polska, tak říkám rozhodné ne, už kvůli porušování lidských práv.“ Přerozdělování se však uskutečňuje pouze se souhlasem uprchlíků žádajících o azyl.

„Jsme tu od toho, abychom ochlazovali i ty nejrozpálenější emoce a spíše zmírňovali debatu. Naprosto nesmíme připustit, aby vykročila z mezí, v jejichž rámci se má odehrávat,” řekl současně Duda a ujistil, že stojí o co nejlepší vztahy s Německem.

„Polsko je jádro Evropy, Polsko je nezbytné, jestli chceme překonat krizi Evropské unie, kterou bezpochyby zažíváme,” řekl Frank-Walter Steinmeier. Krize podle něj nezačala brexitem, ale tím se prohloubila, a proto je třeba, aby zbývající ´sedmadvacítka´ v EU držela spolu, a to včetně Polska.

Steinmeier se zmínil také o zpochybňování společných hodnot demokracie, svobody, právního státu a otevřené společnosti. Prezidenti by podle něj měli stát nad všedními politickými konflikty a soustředit se na dlouhodobé vztahy mezi státy. Polsko čelí kritice kvůli zásahům do pravomocí ústavního soudu.

Média v obou státech píší o čím dál „kyselejších” vztazích mezi Berlínem a Varšavou poté, co se vlády ujala konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), z níž vzešel i Duda. List Gazeta Wyborcza upozornil, že zatímco předchozí němečtí prezidenti Horst Köhler i Joachim Gauck zamířili do Polska dokonce dříve než do Francie, Steinmeier dorazil až dva měsíce po nástupu do úřadu, což je jasná zpráva o zhoršení vztahů.

Varšava ale odchodem Británie ztrácí spojence v Evropské unii, a tak se pokouší najít společnou řeč s Německem, přestože PiS až dosud strašila své voliče německou kancléřkou Angelou Merkelovou, poznamenala zpravodajská televize TVN 24.