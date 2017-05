Po vynesení rozsudku se Chorvat chtěl poradit s obhájcem bez přítomnosti žalobce. Všichni včetně tří strážných už opouštěli jednací síň. Těsně před tím než dorazili ke dveřím vedoucím na chodbu, se Chorvat náhle obrátil a přeběhl celý sál a vyskočil z okna. „Muž využil možnosti porady se svým obhájcem, rozběhl se k oknu, otevřel ho a vyskočil ven,” uvedl mluvčí soudu Andreas Stutter.

Chorvat se pokusil zmizet v ulicích historické části města, ale na tržišti u vyústění uličky Marie-Theresienstrasse ho za třicet minut justiční stráž spolu s policisty dopadla. Od budovy soudu utekl zhruba kilometr.

Muž byl souzen kvůli sérii vloupání. Na ty se přišlo při dalším vyšetřování poté, co byl dopadem v souvislosti s loupežnými přepadeními v podzemní garážích ve čtvrti Mühlau/Arzl. První obětí se stala vloni 20. prosince třicetiletá těhotná žena, kterou zbil a okradl.

O den později se jeho obětí stala dcera herce Karl-Heinze Böhma Sissy. Tu v podzemních garáží pod jejím domem zavlekl do auta a ujel s ní. Únos se mu ale nepovedl, protože vzápětí havaroval.

Dopaden byl vloni 22. prosince v Zirlu poté, co v podzemních garážích přepadl 61letou ženu, vytáhl ji z auta a ujel s ním. Když ho pronásledovala policie, narazil do zdi. Pak se pokusil utéci, ale nepovedlo se mu to.