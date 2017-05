„Je to trochu směšné, jak se na Trumpa připravují. Jako by se připravovali na to, jak budou zacházet s dítětem, které udrží pozornost a náladu jen chvíli, neví nic o NATO a detaily politiky ho nezajímají. Šílí z toho,“ glosoval opatření zdroj magazínu.

Ten také uvedl, že aliance tentokrát rovněž upustí od tradičního závěrečného prohlášení po summitu, který by vyjasnil nejnovější strategické postoje NATO.

Trump v minulosti NATO kritizoval. Od svého dřívějšího výroku o tom, že se z něj stala nadbytečná organizace, mezitím upustil, stále však po spojencích požaduje, aby platili víc do společného rozpočtu. I přesto, že je Trump smířlivější, panují v centrále NATO obavy z toho, jak bude reagovat na „důležité, ale bolestně nezáživné jednání“.

Summit se uskuteční za týden ve čtvrtek.