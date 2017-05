Že jsou turisté s mačetami, jim soud neuvěřil. Naturalizovaní Švédi dostali v Řecku 15 let

Soud v řecké Alexandrupoli poslal na 15 let do vězení dva muže se švédskými pasy, kteří se vyzbrojeni mačetami snažili překročit hranici do Turecka. Trest dostali za příslušnost k teroristické organizaci a nedovolené ozbrojování. Rozsudek zatím není pravomocný, odsouzení se na místě odvolali. S odvoláním na zdroje z řecké justice o tom v pátek informovala agentura AFP.