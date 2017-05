První úkol pro Macrona, musí najít premiéra

Jedním z prvních zásadních úkolů nastupujícího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona (39) je hledání nového premiéra. Toho by měl prezentovat co nejdříve poté, co jako hlava státu při nedělní inauguraci převezme velení nad ozbrojenými silami a zároveň tajný kód pro případné nasazení jaderných zbraní.