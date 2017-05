Švédsko zruší kontroly dokladů na hranici s Dánskem

Švédsko zruší systematické kontroly dokladů totožnosti na hranici s Dánskem, které zavedlo loni v lednu s cílem omezit počet migrantů vstupujících do země. Ve Stockholmu to v úterý oznámila švédská vláda. Vzápětí Evropská komise doporučila, aby nejpozději do půl roku skončily kontroly na hranicích uvnitř schengenského prostoru.