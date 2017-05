Londýnský soud poslal osamělého vlka na osm let do vězení za členství v IS

Do vězení na osm let poslal londýnský soud Brita Samatu Ullaha za členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Policie u něj našla 30 párů USB zařízení kamuflovaného jako knoflíčky do košilových manžet s údaji o raketových systémech a s návody, jak se vyhnout odhalení na internetu, napsala v úterý agentura DPA.