Muž byl zadržen ozbrojenými policisty u jednoho z výstupů metra Westminster Station. Nedaleko odtud je nejen parlament, ale i brána do Downing Street, kde sídlí britská premiérka.

Nože byly v batohu. Na agenturních fotografiích je vidět, že muž měl u sebe nejméně tři nože, z nichž jeden měl dlouhou a širokou čepel.

Policie odvádí zatčeného muže.

FOTO: Toby Melville, Reuters

Policejní experti sbírají zabavené nože.

FOTO: Toby Melville, Reuters

Policejní expert s jedním z nožů

FOTO: Toby Melville, Reuters

Policie uzavřela náměstí u parlamentu a také některé přilehlé ulice. Na Twitteru uvedla, že nikdo nebyl zraněn. Scotland Yard oznámil, že dotyčného podezřívá z pokusu spáchat teroristický čin. V prohlášení uvedl, že podezřelému je 27 let a byl zatčen v rámci „probíhající operace”.

Televize SkyNews s odkazem na své nejmenované zdroje informovala, že zatčený muž byl v zorném poli protiteroristického oddělení policie a britské tajné služby.

Policisté se zatčeným mužem

FOTO: Toby Melville, Reuters

Incident se stal pět týdnů poté, co terorista Khalid Masood s pronajatým autem najel do lidí na Westminsterském mostě a následně narazil do zdi u parlamentu, prošel bránou a ubodal jednoho člena ochranky, než ho další členové ostrahy zastřelili. Masood zabil celkem pět lidí. [celá zpráva]