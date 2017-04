Charlesová si je podle svých slov „na 110 procent jistá“, že muž na odstrašujícím obrázku je její otec na smrtelné posteli.

„Minulé úterý ke mně přišla kamarádka. Moje čtrnáctiletá dcera v jednu chvíli vzala do rukou ten obal a přiběhla do pokoje. Říkala: Podívej, to je děda! Když jsem tu fotku uviděla, řekla jsem jen: Bože můj. Hned jsem bez pochyb věděla, že to je táta. Byla jsem zděšená,“ vylíčila Charlesová.

Krabičku ukázala své matce a ani ta nepochybuje, že muž na obalu je její zesnulý manžel.

Varovný snímek na obalu ukazuje muže ležícího na nemocničním lůžku v bezvědomí a s dýchací trubicí v ústech.

Není to on, tvrdí komise



Cigaretové obaly doprovázejí odpudivé obrázky z rozhodnutí Evropské unie od loňska. Evropská komise dává členským státům na výběr z fotobanky a každá země si vybírá 42 fotografií.

Komise ovšem odmítá, že by na obalech figuroval zesnulý otec Charlesové. „Jakákoli podobnost je ryze náhodná,“ citoval list The Independent reakci komise. „Je nám líto, že se tato mladá žena trápí. Po ověření podrobností o jejím otci a identity vyobrazené osoby můžeme ale kategoricky prohlásit, že ona osoba není David Ross,“ doplnil její mluvčí.

Dále upozornil, že všechny osoby, jejichž snímky se dostaly do fotobanky, z níž se vybírají fotografie pro cigaretové obaly, byly při fotografování informovány o účelu a s pořizováním fotografií souhlasily.

Rovněž nemocnice v Basildonu, na jejíž jednotce intenzivní péče David Ross přede dvěma lety zemřel, popírá, že by poskytla nějakou Rossovu fotografii do evropské fotobanky.

Evropská komise tvrdí, že muž na fotografii není David Ross.

FOTO: Profimedia.cz

Dcera chce důkaz



Charlesovou ale nepřesvědčili: „Dvacet let jsem tátovi stříhala vlasy. Vím přesně, jak vypadaly, kde přesně trochu odstávaly. Taky jsem mu zastřihávala obočí a znám sebemenší detaily jeho tváře. Celý ten obrázek vypadá přesně jako on. Na jednotce měl napuchlé oči, a ty jsou taky na té fotce.“

Charlesová žádá důkazy a vysvětlení. „Když mi je nedají, budu je žalovat,“ řekla.