Protože k útoku došlo několik dní před hlasováním, může vést „k lepšímu výsledku Marine Le Penové než ostatních,“ uvedl ředitel bruselského Evropského centra pro mezinárodní politickou ekonomii Fredrik Erixon. Le Penová se vyslovila pro posílení bezpečnosti a zastavení příchodu imigrantů. Jedním z důvodů je i to, že se příchozí mohou radikalizovat.

„Je obtížně představitelné, že by útok nehrál roli v rukou politických sil, které vedou kampaň zaměřenou na témata migrace a terorismus,“ dodal Erixon.

Už při televizní debatě prohlásil François Fillon, že je potřeba vést nelítostný boj proti zahraničnímu i domácímu islamismu. Vyslovil se pro zákaz salafismu, protože podkopává základy francouzské republiky. [celá zpráva]

Le Penovou posílí útok i podle ekonoma Mizuho Bank Vishua Varathana: „Pařížský útok střelce může přelít podporu na její stranu a to nemusí být včas zachyceno průzkumy veřejného mínění.“

Média v souvislosti s útokem hovoří o vysoce symbolickém místu: incident, při kterém pachatel zabil policistu a tři další lidi zranil, se odehrál na slavné třídě Champs-Élysées u Vítězného oblouku, tedy v samém srdci metropole, které hojně navštěvují turisté.

V posledních průzkumech Le Penová ztrácela

V průzkumu televize BFM a časopisu L´Express zveřejněném v pátek vede centrista Emmanuel Macron, první kolo by vyhrál se 24 procenty hlasů, Le Penová by skončila druhá s 21,5 procenta, neboť za poslední tři dny ztratila 1,5 procentního bodu. Naopak o půl procenta posílí pravicový Fillon, který by získal rovnou pětinu hlasů. O 1,5 procentního bodu posílil kandidát levice Melenchon, který by získal 19,5 procenta hlasů.

Podle projekcí by v druhém kole získal Macron 65 procent a Le Penová 35 procent. Pokud by do druhého kola postoupil Melenchon, s Macronem by prohrál 41 ku 59 procentům. Porazil by však Fillona a i Le Penovou, uvedla agentura Reuters s odvoláním na průzkum. Le Penová by prohrála se všemi.

Prvého kola se podle průzkumu zúčastní 71 procent voličů.

Kandidáti zrušili mítinky



Kvůli teroristickému útoku, který se stal ve čtvrtek v Paříži, zrušili kandidáti na francouzského prezidenta své mítinky v závěru kampaně, naplánované na pátek. Nejvíce sledovaní favorité, kteří se ve čtvrtek večer sešli v poslední televizní debatě, chtějí před nedělním prvním kolem voleb zaměřit svou pozornost na bezpečnost. V 08:00 měla zasednout bezpečnostní rada státu, kterou svolal prezident François Hollande.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vyšetřování útoku v Paříži. Zdroj: Reuters

K útoku došlo ve čtvrtek kolem deváté večer. Muž s automatickou zbraní vystoupil na bulváru Champs-Élysées z auta a začal střílet na policisty, kteří byli v zaparkovaném autě. Jednoho zabil, druhého postřelil. [celá zpráva]