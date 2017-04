Podle agentury AP, která má k dispozici dokumenty o policejním vyšetřování incidentu, policie prohledávala byt 39letého Karima Cheurfiho v poklidné čtvrti pařížského předměstí Chelles. Cheufri byl podle listu Le Parisien v roce 2001 usvědčen z útoku na policistu. Podle bulváru Mirror byl odsouzen na dvacet let. Když ho policisté v roce 2001 chytili v ukradeném autě, začal na ně střílet, dva postřelil a vážně zranil.

BEZ KOMENTÁŘE: Po útoku v Paříži. Zdroj: Reuters

Policii bylo známo, že měl blízko k radikálům. Před posledním útokem v aplikaci Telegram vyhrožoval zabitím více policistů.

Média zveřejnila zatím jedinou dostupnou fotografii údajného střelce z Paříže Karima Cheurfiho

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Islámský stát (IS) vydal prohlášení, podle něhož byl pachatelem útoku její bojovník, jehož pseudonym naznačuje, že pocházel z Belgie či v této zemi žil. Belgické úřady však o možném podezřelém nemají podle AP žádné informace.

Ozbrojení vojáci zajišťují prostor na Champs-Élysées

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Policie zatím neví, zda měl střelec, který byl při útoku zabit, nějakého komplice.

