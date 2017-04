„Bok po boku proti fašismu,“ skandovalo podle AFP asi 2000 lidí ve čtvrti Kadiköy v asijské části Istanbulu. Namířeno měli k sídlu ústřední volební komise. Právě ta učinila během referenda sporné rozhodnutí, že se budou do výsledků započítávat i hlasovací lístky bez oficiálního razítka.

Protivládní demonstranti v Istanbulu vyjadřují nesouhlas s výsledkem referenda

FOTO: Huseyin Aldemir, Reuters

V referendu zvítězili příznivci změn ústavy, které posílí pravomoce prezidenta. Hlavní opoziční strana průběh referenda i sčítání hlasů kritizovala a oznámila, že bude u soudu žádat jeho zrušení. Nedostatečně orazítkovaných hlasů je podle opoziční strany asi tři milióny, což by stačilo ke zvrácení výsledku. Zastánci ústavní změn totiž zvítězili asi o 1,3 miliónu hlasů.

„Zloděj, vrah, Erdogan“

Další asi tisícovka protestujících vyšla večer do ulic ve čtvrti Beşiktaş, v evropské části Istanbulu. Nesli mimo jiné hesla jako "Ne, my vyhrajeme" a skandovali "zloděj, vrah, Erdogan". Podle agentury AFP jim lidé z okolních domů z oken vyjadřovali podporu mimo jiné tím, že bouchali do hrnců a pánví.

Protivládní demonstranti v Istanbulu s letáky, na nichž je prezident Erdogan připodobněn k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.

FOTO: Alkis Konstantinidis, Reuters

Ve třech největších městech Turecka, jimiž jsou Istanbul, Ankara a Izmir, zvítězili v nedělním referendu odpůrci změn ústavy.

Prezident a jeho příznivci hájí změnu parlamentního systému na systém prezidentský tím, že to přinese Turecku stabilitu a prosperitu. Oponenti se obávají, že to povede k autokratické vládě jednoho muže.

Erdogan navrhl, Erdogan přijal



Pondělnímu večernímu zasedání bezpečnostní rady Turecka, která doporučila prodloužit výjimečný stav, nepředsedal nikdo jiný než právě prezident Recep Tayyip Erdogan.

Předsedal také následnému zasedání vlády, takže není překvapivé, že kabinet doporučení přijal. Erdogan už dříve prohlásil, že mimořádná opatření v Turecku potrvají tak dlouho, dokud se situace v zemi nezklidní.

Výjimečný stav byl zaveden původně na tři měsíce; prodloužen byl v říjnu a v lednu vždy o 90 dní. Platnost dosavadního výjimečného stavu má vypršet 19. dubna.