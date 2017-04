Tato jednání jsou de facto zmrazena už od loňského červencového puče, po němž turecké úřady rozpoutaly rozsáhlé čistky ve státní správě.

"Evropská unie vyhrožuje zmrazením jednání. Abych řekl pravdu, pro nás to není důležité," řekl Erdogan.

Turecký prezident už řadu měsíců činí podobná prohlášení a tvrdí, že EU potřebuje Turecko více než je tomu naopak. Přitom také varuje, že Ankara vypoví migrační dohodu uzavřenou s unií, díky níž se od loňského jara zastavil masový příliv migrantů z Blízkého východu do Evropy přes turecké území.

„Nechávají nás čekat před branami EU už 54 let, není-liž pravda? (...) Můžeme jít za naším lidem a poslechneme jeho rozhodnutí,” řekl dnes též Erdogan. Na mysli měl rok 1963, kdy Brusel uzavřel s Ankarou asociační dohodu. O členství v unii požádalo Turecko v roce 1987, ale přihláška mu byla zamítnuta kvůli porušování lidských práv a turecké přítomnosti na Kypru. Až v roce 2005 zahájil Brusel s Ankarou vstupní rozhovory.

Po puči se jednání zastavila



Jednání se prakticky zastavila po loňském potlačeném pokusu části turecké armády o puč, po němž Ankara rozpoutala rozsáhlé čistky ve státní správě, a to nejen mezi vojáky a policisty, ale i mezi soudci či učiteli.

Erdoganovi příznivci ukazují na prstech čtyřku. Gesto, které často propaguje i sám turecký prezident symbolicky odkazuje k egyptskému Muslimskému bratrstvu.

FOTO: Umit Bektas, Reuters

Vztahy EU s Ankarou se dále zhoršily kvůli turecké kampani před nedělním ústavním referendem, kterou turečtí politici chtěli vést i v zahraničí mezi tureckými menšinami. Úřady některých zemí, včetně Německa, tureckým politikům ale zabránily vystoupit na mítincích. Erdogan označil tyto kroky za praktiky podobné těm, jaké se děly za nacismu.

V neděli Erdogan přilil olej do ohně vztahů s EU, když zopakoval, že začne s tureckými politiky jednat o obnovení trestu smrti. Ten Turecko zrušilo v roce 2004 v rámci plnění podmínek pro vstup do EU. "Pokud mi takový zákon přijde na stůl, tak ho schválím. Ale nebude-li pro něj podpora, pak o tom můžeme uspořádat další referendum," řekl Erdogan v neděli poté, co v refendu o změnách ústavy vyhráli zastánci posílení prezidentských pravomocí.