Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) na pondělní tiskové konferenci rovněž konstatovali, že podmínky předreferendové kampaně nebyly pro všechny stejné.

Právní zabezpečení podle pozorovatelů nebylo dostatečné na to, aby zajistilo skutečně demokratické referendum. Podmínky hlasování neodpovídaly mezinárodním normám.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sčítání hlasů v Turecku. Zdroj: Reuters

Za zcela protiprávní mise považuje rozhodnutí ústřední volební komise zahrnout do započítávání hlasů i oficiálně neoznačené hlasovací lístky. Právě na to upozorňuje turecká opozice, podle níž by vyřazení těchto hlasů stačilo na zvrácení výsledku referenda. Odvolat se chce nejprve k domácím institucím, a pokud neuspěje, pak i k evropským.

Turecký prezident Recep Erdogan obklopený příznivci v Istanbulu

FOTO: Murad Sezer, Reuters