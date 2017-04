Atentátníka z Petrohradu před časem vyhostili z Turecka, uvedl tamní činitel

Turecký činitel ve středu agentuře Reuters sdělil, že atentátník z petrohradského metra Akbaržon Džalilov navštívil před časem Turecko. S podobnou informací už agentura přišla před časem. Právě přes Turecko se radikálové dostávali do Sýrie, zda to byl i případ Džalilova, však není jasné. Džalilov 3. dubna odpálil bombu v petrohradském metru, zemřel on sám i 14 dalších lidí. Poslední oběť přibyla ve středu.