Uprchlíky ve Španělsku převáželi v chladírenském voze, objevila je policie

Španělští policisté našli osm Iráčanů, včetně čtyř dětí ve věku od dvou do deseti let, schovaných v chladírenském vozu, jehož rumunský řidič měl namířeno do Británie. Oznámila to v sobotu agentura AFP.