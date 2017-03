Major Martin Manhoff pobýval v Sovětském svazu déle než dva roky a za tu dobu pořídil velké množství obrazového materiálu, na němž zachytil každodenní život obyvatelstva v době nejtužší sovětské totality.

Today, 64 years ago, an American shot the only known independent footage of Stalin’s funeral. https://t.co/zfkcCaGHUl pic.twitter.com/TmZZfqpYBy