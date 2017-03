Mohutná demonstrace ochromila podle reportéra Gazeta Wyborcza polskou metropoli. V části města nejezdí městská hromadná doprava. Hlavním sloganem akce je Solidarita.

Květinová demonstrace Polek před parlamentem

FOTO: Agencja Gazeta, Reuters

Mnohatisícová demonstrace se konala i v Krakově, v Poznani dorazilo několik tisíc žen, stovky se jich sešly v Olštýně.

Ženy protestují proti záměru vlády zpřísnit potratové zákony. Kabinet se o to pokusil už vloni v říjnu, ale pod tlakem polských žen od tohoto záměru nakonec strana Právo a spravedlnost (PiS) ustoupila. Šéf strany Jaroslaw Kaczyński si ale stojí za svým. Agentuře PAP řekl, že ve snaze omezit interrupce neustane.

„Budeme bojovat, abychom zajistili, že i komplikovaná těhotenství, kde je jisté, že dítě zemře, nebo bude vážně znetvořené, musejí skončit porodem. Takže dítě může být pokřtěno, dostat jméno a nakonec pohřbeno,“ řekl.

Polky demonstrují před varšavskou katedrálou.

FOTO: Alik Keplicz, ČTK/AP

Oleje do ohně přilil ministr zdravotnictví Konstanty Radziwill. Prohlásil, že jako lékař by znásilněné ženě nepředepsal takzvanou pilulku po, tedy postkoitální antikoncepční lék.

„My ženy nebudeme dále poslouchat zákazy zavedené naší vládou a církví, protože přestavujeme sílu, protože máme moc. Nemůžete nás porazit, neboť máme tu nejsilnější zbraň - solidaritu,“ uvedly organizátorky.

