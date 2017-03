„Nemyslím si, že bychom mohli ztratit jedinou minutu ve snaze ukázat, že máme schopnost reagovat na to, co se stalo. Myslím, že Alain Juppé nabízí alternativu,“ řekl stanici BFM TV republikánský zákonodárce Georges Fenech.

Někdejší premiér Fillon sice nad Juppém s přehledem vyhrál stranické primárky (v poměru 66 ku 33 procentům), to však bylo ještě před aférou s odměnami pro manželku.

Čelí vyšetřování



Ta odstartovala v lednu. Podle listu Le Canard Enchaine si Penelope Fillonová během několika let jako asistentka ve francouzském parlamentu vydělala 831 400 eur, tedy téměř 22,5 miliónu korun.

Problém je v tom, že nikdy neměla kartu ke vstupu do budovy, a tak se přímo vnucuje otázka, co za tolik peněz pro svého manžela a později jeho nástupce vlastně dělala. Fillonovi tvrdí, že se ničeho špatného nedopustili, nedokázali to ale věrohodně prokázat.

Fillon kvůli tomu čelí vyšetřování. Ve čtvrtek dokonce podnikla policie razii přímo u něj doma.

François Fillon s manželkou Penelope

FOTO: ČTK/AP

Fillon dosud proklamoval, že z předvolebního klání neodstoupí, postupně však, zdá se, ztrácí podporu straníků. Jeho volební tým už opustilo na 60 lidí včetně pokladníka kampaně Gillese Boyera nebo naposledy v pátek mluvčího kampaně Thierryho Solera.

Ztrátu naznačují i zhoršující se výsledky v průzkumech. Podle posledního šetření agentury Odoxa by mu dalo svůj hlas 19 procent voličů.

Vítězem obou kol volby by se podle šetření stal nezávislý centristický kandidát Emmanuel Macron. Porazil by i dosavadní favoritku prvního kola, kandidátku krajní pravice Marine Le Penovou.

Alain Juppé (archivní foto)

FOTO: Jessica Rinaldi , Reuters

Pokud by však místo expremiéra Fillona kandidoval jeho zvažovaný náhradník Alain Juppé, skóre by podle průzkumu bylo zcela jiné a mnohem těsnější, upozornila ČTK. První kolo by zřejmě vyhrál právě on s 26,5 procenta hlasů, za ním by skončil Macron s 25 procenty.

Le Penová by byla o bod zpět a do druhého kola by se vůbec nedostala.

Juppé má podmínky



AFP citovala zdroj blízký Juppému, podle něhož je politik, jehož Fillon porazil v primárkách, připravený kandidovat, ovšem při splnění dvou podmínek: Fillon musí dobrovolně odstoupit a republikáni se musí jednoznačně postavit za Juppého.

První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční 23. dubna, druhé 7. května.