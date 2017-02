Obvinění vznesli dva labourističtí exministři vnitra David Blunkett a Jack Straw. Blunkett naznačil, že dohled nad propuštěnci z Guantánama byl za Mayové ukončen. Straw zase řekl: „Jedna z věcí, které (Mayová) opravdu udělala, bylo oslabení schopnosti úřadů držet podezřelé z terorismu pod účinným dohledem.“

Získal IS jeho odškodnění?

Kritika přichází poté, co bulvární The Daily Mail obvinil expremiéra Tonyho Blaira, že se u Američanů zasadil o Harithovo propuštění z Guantánama. Blair odpověděl, že to udělal až po kampani tisku. Navíc obvinil vládní konzervativce, že dali Harithovi milión liber odškodného za americké zajetí.

Blunkett vyzval úřady, aby vyšetřily, zda terorista nepředal částku IS. Harithova rodina tvrdí, že milión liber nikdy nedostala, protože suma byla prý pro „čtyři nevinné včetně Jamala“.