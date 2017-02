„Rozhovory s Julianem jsem strávila více času než se všemi svými exmanžely dohromady,“ přiznala Andersonová. Na doplňující dotaz moderátora, jestli se s Assangem políbila, se zachichotala a pronesla: „To nebylo záměrem, že z toho bude románek. Šlo jen o spojení sil, aby se udělalo něco důležitého.“ Pak dodala: „Jasně, věci se stávají.“

Herečka ještě řekla, že Assange považuje za výjimečnou osobnost. „Vždycky jsem si říkala, že bych byla dobrou první dámou. Kdybych si měla vybrat státníka, po jehož boku bych stanula, byl by to Julian Assange. Nebylo by to skvělé?“

Devětačtyřicetiletá Andersonová, která je třikrát rozvedená, navštívila o čtyři roky mladšího Assange na ambasádě od loňského listopadu nejméně sedmkrát, uvedl deník Daily Mail. Poprvé se s ním však setkala v září 2014. To, že povede kampaň za muže, kteří byli falešně obviněni ze znásilnění, oznámila už počátkem měsíce.

Pamela Andersonová ve čtvrtek před velvyslanectvím Ekvádoru v Londýně

FOTO: Profimedia.cz

Assange nařkly ze znásilnění dvě ženy ve Švédsku. Obvinění zatím vzneseno nebylo. Podle Assange jde o vykonstruovaný případ a cílem je dostat ho do Spojených států, kde mu hrozí stíhání za zveřejňování amerických tajných materiálů.