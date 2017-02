Mladý Němec už se podle ČTK k úmyslu útočit na příslušníky bezpečnostních složek přiznal. Policisty nebo vojáky prý plánoval vlákat do pasti, kde chtěl nastražit trhavinu.

Podle šéfa policie v Göttingenu už si zadržený salafista vyslechl obvinění z přípravy zločinu ohrožujícího bezpečnost státu.

Stovky podezřelých



Německá bezpečnost podle šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Hans-Georga Maassena eviduje 1600 podezřelých islamistických radikálů, z nichž 570 považuje za nebezpečné a schopné podniknout krvavý útok podobný tomu, který uskutečnil tuniský přistěhovalec Anis Amri na vánočním trhu v Berlíně. Zavraždil tehdy 12 lidí včetně české občanky.

Počet radikálů významně stoupl během několika měsíců.

„Denně obdržíme dva až čtyři věrohodné tipy o plánované teroristické aktivitě. Musíme si uvědomit, že teď žijeme v jiné situaci, než bylo běžné,“ přiznal Maassen. [celá zpráva]

Policejní hlídka se už jednou terčem útoku stala, a to loni v únoru na nádraží v Hannoveru. Tam tehdy teprve 16letá dívka pobodala policistu. Jednalo se o vůbec první útok jménem Islámského státu na území Německa. Soud za to minulý měsíc poslal dívku na šest let do vězení. [celá zpráva]