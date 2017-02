„Komise chce po Velké Británii, aby platila ode dne odchodu v roce 2019 až do roku 2023, kdy budou finanční nároky sedmiletého rozpočtového období EU nejvyšší,“ řekl britskému listu zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Požadavek Evropské komise podle citovaného zdroje tento měsíc vznesl její hlavní vyjednavač Michel Barnier během jednání se zástupci sedmadvaceti zemí, které v Unii zůstávají. Splněním tohoto požadavku údajně Brusel podmiňuje uzavření obchodních dohod s Velkou Británií, které by měly vstoupit v platnost poté, co vystoupí z EU.

Platit nebudeme, slíbila Mayová



Pokud by Británie v roce 2019 z Unie vystoupila, aniž by pokračovala v přispívání do víceletého finančního rámce, znamenalo by to, že by bohatší země, jako je Německo či Francie, musely platit víc a chudší země, mezi něž se řadí i Česko, by naopak dostávaly méně. Ve hře je 60 miliard liber, což odpovídá asi 1,9 biliónu korun.

Jak se k požadavku Evropské komise postaví vláda britské premiérky Theresy Mayové, není jasné. Ministerská předsedkyně ale občanům slíbila, že Spojené království po brexitu do unijního rozpočtu „obrovské částky“ platit přestane.