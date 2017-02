Nový Trumpův migrační dekret bude měkčí, oznámil ministr Kelly

Nový migrační dekret, který hodlá vydat americký prezident Donald Trump, by se podle amerického ministra pro vnitřní záležitosti Johna Kellyho neměl týkat držitelů zelených karet, ani lidí s platným vízem, kteří již budou na cestě do USA. Kelly to uvedl v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově.