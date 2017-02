Organizátoři petice shromáždili podpisy více než 136 tisíc lidí, z toho bylo přes 98 tisíc platných. Šlo o největší petici v historii Bratislavy. Právě na základě podpisové akce mohl magistrát připravit předlohu nařízení, které by v případě schválení vedlo k vytlačení heren včetně kasin z města.

Zákaz hazardu prosazoval kromě jiných primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, který je zároveň předsedou petičního výboru. "Jsem z vašeho rozhodnutí šokován," řekl Nesrovnal zastupitelům krátce po hlasování.

Část zastupitelů se během zhruba půl dne trvající rozpravy vyslovila pouze pro schválení návrhu omezit umísťování heren, nikoliv pro úplný zákaz hazardu, jak předpokládal návrh nařízení. Také asociace zastupující provozovatele heren již dříve prosazovala, aby se zákaz nevztahoval na herny v hotelech a nákupních centrech.

Zájem o hazardní hry na Slovensku roste. Vklady do těchto her se předloni zvýšily o pětinu na 3,04 miliardy eur (82,1 miliardy Kč). V přepočtu na obyvatele to odpovídá více než polovině průměrné měsíční mzdy v zemi.