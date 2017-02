Mattis popsal NATO jako „základní kámen pro Spojené státy a celé transatlantické společenství”, uvedla CNN.

„Amerika splní své závazky,” ubezpečil Mattis své partnery v NATO, okamžitě však podle listu The Washington Post dodal: „Jestliže vaše země nechtějí vidět, že Amerika zmenší své závazky, každé z vašich hlavních měst musí ukázat, že podpoří naši společnou obranu. Američané nemohou dělat více pro budoucí bezpečnost vašich dětí, než děláte vy sami. Není dál možné, že americký plátce daní nese disproporční podíl na obraně západních hodnot.”

Jen pět z 28 členů paktu dává na obranu požadovaná dvě procenta HDP. „Je fér požadovat, aby všichni, kdo těží z nejlepší obrany ve světě, nesly proporcionální podíl na nutných nákladech na obranu svobody,” dodal Mattis a řekl: „Neměli bychom nikdy zapomínat, že to je nakonec svoboda, kterou zde v NATO bráníme."

S vyššími výdaji na obranu souhlasí



Šéf Pentagonu se s ostatními ministry obrany ve středu sešel vůbec poprvé od svého nástupu do úřadu.

„NATO je uprostřed transformace, vždy se přizpůsobuje bezpečnostním výzvám. To není nic nového, možná se zrychluje tempo změn," poznamenal nový šéf Pentagonu. Aliance podle něj ale nové výzvy zvládne. „Dokázali jsme to v minulosti, jsem si tedy jist, že společně znovu dokážeme cílevědomě reagovat," řekl.

„Jsem si absolutně jistý, že výstupem z tohoto setkání bude zpráva transatlantické jednoty,“ přidal se na úvod dvoudenního summitu šéf NATO Jens Stoltenberg.

S potřebou navýšit rozpočet na obranu Stoltenberg souhlasí. „Nejdůležitější je, abychom zvýšili výdaje na obranu, a to je přesně to, co děláme,“ řekl. V loňském roce se podle něj podařilo navýšit rozpočet o 10 miliónů dolarů (256 miliónů korun), tedy o 3,8 procenta. Ministři obrany budou jednat také o Rusku a boji proti Islámskému státu.