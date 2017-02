Nástupce odcházejícího Joachima Gaucka, který se o další mandát odmítl ucházet, nevolí Němci přímo, ale prostřednictvím takzvaného Spolkového shromáždění. To je sbor volitelů složený z 630 poslanců Spolkového sněmu a stejného počtu zástupců spolkových zemí.

Na Steinmeierově kandidatuře se loni v listopadu domluvila vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). Díky tomu by se jedenašedesátiletý Steinmeier měl ve Spolkovém shromáždění prosadit nad protikandidáty především za malé opoziční strany. Steinmeier by měl být zvolen již v prvním kole hlasování, pokud pro něj bude hlasovat rozhodující většina zástupců stran velké koalice. V prezidentské funkci, která je spíše reprezentativní, by měl Steinmeier odcházejícího sedmasedmdesátiletého Gaucka vystřídat 17. března.

Mezi protikandidáty, kteří mohou spoléhat na některé hlasy poslanců či zástupců spolkových zemí, patří politolog z univerzity v Kolíně nad Rýnem Christoph Butterwegge nominovaný stranou Levice, místopředseda Alternativy pro Německo Albrecht Glaser a z německé televize známý právník Alexander Hold navržený stranou Svobodných voličů.