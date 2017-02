Informace o možném vydání Snowdena podle NBC shromáždily americké tajné služby. Moskva prý o předávce uvažuje od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Současný šéf Bílého domu se opakovaně nechal slyšet, že stojí o stabilizaci v současnosti velmi napjatých americko-ruských vztahů. V podobném duchu se vyjadřoval i ruský prezident Vladimir Putin, a whistleblower by tak mohl stát nástrojem tohoto sbližování.

Snowdenův právník informaci nechtěl potvrdit, o ničem prý neví. „Tým Snowden neobdržel žádné signály a nemá proto důvod k obavám. Samotný whistleblower byl sdílnější. Na Twitteru napsal, že jsou takové zvěsti důkazem, že nespolupracoval ani nespolupracuje s ruskými tajnými službami.

„Konečně důkaz, že jsem nikdy nespolupracoval s ruskými zpravodajci. Žádná země nesměňuje špióny, protože by si ostatní báli, že budou další na řadě,“ tweetnul Snowden.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm