Devětadvacetiletý člen NPD Schneider dostal u soudu navíc ještě trest odnětí svobody ve výši jednoho a půl roku za další trestné činy motivované krajně pravicovými postoji.

Schneiderova spolupachatele, který byl podle DPA členem neonacistické scény, poslal soud v Postupimi za podíl na žhářském útoku v Nauen na sedm let za mříže. Zbylí čtyři obžalovaní si od soudu odnesli podmíněné tresty odnětí svobody od osmi měsíců do dvou let.

Komunální politik Schneider se během procesu přiznal k vypálení budovy, při kterém, způsobil škodu za 3,5 miliónu eur (94,6 miliónu korun). [celá zpráva] Hovořil ale po celou dobu o „nehodě”. Chtěl prý sportovní halu jen začoudit jako výraz nesouhlasu s migrační politikou spolkové vlády kancléřky Angely Merkelové.

Němečtí policisté u vypálené tělocvičny v Nauenu

FOTO: Profimedia.cz

Xenofobní motiv činu Schneider odmítl. Podle verdiktu soudu se ale podařilo jednoznačně prokázat, že čin byl motivován nenávistí k cizincům a krajně pravicovým názorem pachatelů.

NPD unikla zákazu



NPD je extremistická strana, kterou ústavní soud před časem označil za protiústavní. Vzhledem k jejímu upadajícímu vlivu ji ale odmítl zakázat, protože podle něj nepředstavuje ohrožení demokratického zřízení v Německu. Strana od loňského roku není zastoupena v žádném ze šestnácti zemských sněmů, má pouze několik stovek komunálních politiků.

Ministerstva vnitra a spravedlnosti se nedávno dohodla na vypracování návrhu zákona, který by umožnil protiústavním stranám odejmout státní dotace. [celá zpráva]

Němečtí kriminalisté vloni a především předloni zaznamenali stovky útoků na ubytovny pro žadatele o azyl. V několika desítkách případů se v obou letech jednalo o žhářské útoky, které se vyžádaly i zraněné.