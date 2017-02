Nařízení, kterým chtěla vláda Sorina Grindeanua odstranit postih za některé trestné činy, čímž, jak deklarovala, chtěla ulevit přeplněným věznicím, kabinet premiéra zrušil na nedělním mimořádném zasedání.

Demonstrující však zůstávají nespokojeni. Už v sobotu totiž premiér uvedl, že vzhledem k přeplněnosti věznic kabinet vypracuje nový návrh zákona řešící otázku korupce. Ten měl v pondělí představit ministr spravedlnosti Florin Iordache. Krátce poté, co oznámil, že ještě během dne představí podrobnosti, ministerstvo uvedlo, že ustupuje od plánu předložit novelu trestního zákona.

Sociální demokracie by jej přitom snadno mohla prosadit. V zákonodárném sboru má vláda pohodlnou většinu, takže může normu snadno schválit. [celá zpráva]

Protest v Bukurešti

FOTO: Stoyan Nenov, Reuters

Podle informací rumunských médií z nedělního večera vyšlo do ulic hlavního města 300 tisíc lidí, velká část z nich protestovala na Vítězném náměstí a v jeho okolí, kde je i sídlo rumunské vlády.

„Tato vláda je organizovaná od nejvyšší do nejnižší úrovně jako mafie,“ řekla agentuře AP jedna z protestujících Profira Popová. „To my nechceme,“ dodala. Protestující požadovali demisi vlády a opakovali, že se nevzdají.

Do metropole, kde lidé demonstrovali už šestý den v řadě, přijela protestovat i řada venkovanů, uvedla agentura DPA.

Desetitisíce lidí demonstrovaly i v Kluži, Temešváru, Brašově a jiných velkých městech. Jde o největší demonstrace v zemi od pádu komunismu.

Demonstranti požadují rezignaci vlády

FOTO: Stoyan Nenov, Reuters

Premiér sporné nařízení hájil

Grindeanu v sobotu prohlásil, že nařízení nebylo špatné, ale že se ho nepodařilo občanům dostatečně vysvětlit. Podle premiéra to byla chyba na straně ministra spravedlnosti.

Podle zrušeného dekretu neměla být trestná korupce a zneužití výkonu funkce v případě, že škoda nepřekročí 200 tisíc lei (1,2 miliónu korun). [celá zpráva]

Demonstrace v centru Bukurešti

FOTO: Inquam Photos, Reuters

Pokud by norma nadále platila, pomohlo by to i šéfovi vládnoucí sociálnědemokratické strany PSD Liviovi Dragneaovi, který je stíhán za zneužití státních peněz ve výši asi 650 tisíc korun.

Rumunsko kvůli plánu netrestat některé korupční činy kritizovala i Evropská unie.