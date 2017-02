"První rozhovor (s podezřelým) se uskutečnil dnes ráno, ale ukázalo se, že bude krátký. Zatím totiž s vyšetřovateli odmítá mluvit," citovaly nejmenovaný zdroj agentury Reuters a AFP. Vyšetřovatelé v prvé řadě chtějí formálně potvrdit identitu 29letého útočníka a zjistit motiv jeho činu.

Muž, kterým je podle egyptských úřadů egyptský občan Abdalláh Ridá Hamamí s trvalým pobytem ve Spojených arabských emirátech, u vchodu do Louvru jednoho z vojáků lehce zranil. Člen vojenské hlídky ho poté několikrát postřelil. Útočníkův zdravotní stav byl zpočátku kritický, ale v sobotu byl již mimo ohrožení života.

Útok, při němž násilník podle vyšetřovatelů volal Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký), francouzský prezident François Hollande hned v pátek označil za teroristický čin. Stejně hodnotí situaci i Egypt.

Mezi věcmi muže, který vystudoval práva a je zaměstnancem jednoho podniku v Dubaji, se ale podle zdrojů blízkým vyšetřování nenašlo nic, co by svědčilo o tom, že to je radikální muslim a že byl ve spojení s nějakou teroristickou skupinou. Rozpaky vyvolává jen jeho několik hrozeb na adresu nepřátelů islámu, které zveřejnil na sociální síti.

Do Paříže přicestoval Hamamí 26. ledna na turistické vízum a pronajal si hotelový pokoj za více než 240 euro (6500 Kč) na den u honosné třídy Champs Elysées. Podle vyšetřovatelů dva dny po příletu v obchodě se zbraněmi u náměstí Bastille koupil dvě mačety za téměř 1000 eur (27 000 Kč). Policie v jeho pokoji našla dalších asi 1000 eur v hotovosti, účty za mačety, předplacené telefonní karty a egyptský pas na jméno Abdalláh Ridá Hamamí. Odletět z Paříže měl podle letenky 4. února.

Podle příbuzných je muž ženatý a čeká s manželkou druhé dítě. Řekl jim prý, že do Paříže jede na služební cestu pro svého zaměstnavatele. Nic podle nich nenaznačovalo, že by chystal podobný útok. Otec je stále pevně přesvědčený, že jeho syn není islamista.

Francie byla v posledních letech terčem několika krvavých útoků, při nichž džihádisté povraždili více než 230 lidí. Islamisté se zaměřili na zemi zvlášť poté, co se francouzské vojenské letectvo zapojilo do bojů proti skupině Islámský stát na Blízkém východě.